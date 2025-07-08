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Bonk Level Saviour Fiyatı (SAVIOUR)

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0294148
$0,0294148$0,0294148
-%34,601D
USD

Bugünkü Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Fiyatı

Bonk Level Saviour (SAVIOUR), şu anda 0,02940665 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,33M USD piyasa değerine sahiptir. SAVIOUR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bonk Level Saviour Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%34,69
Bonk Level Saviour 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bonk Level Saviour / USD fiyat değişimi, $ -0,01562103803274352.
Son 30 gün içerisinde, Bonk Level Saviour / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bonk Level Saviour / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bonk Level Saviour / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,01562103803274352-%34,69
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Fiyat Analizi

En güncel Bonk Level Saviour fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02852419
$ 0,02852419$ 0,02852419

$ 0,04502769
$ 0,04502769$ 0,04502769

$ 0,04502769
$ 0,04502769$ 0,04502769

-%1,24

-%34,69

--

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,33M
$ 31,33M$ 31,33M

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1,00B
1,00B 1,00B

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Nedir?

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Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SAVIOUR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAVIOUR / VND
773,83599475
1 SAVIOUR / AUD
A$0,0449921745
1 SAVIOUR / GBP
0,0214668545
1 SAVIOUR / EUR
0,0249956525
1 SAVIOUR / USD
$0,02940665
1 SAVIOUR / MYR
RM0,1243901295
1 SAVIOUR / TRY
1,176266
1 SAVIOUR / JPY
¥4,26396425
1 SAVIOUR / RUB
2,3140092885
1 SAVIOUR / INR
2,5227965035
1 SAVIOUR / IDR
Rp474,3007400495
1 SAVIOUR / KRW
40,173012698
1 SAVIOUR / PHP
1,657946927
1 SAVIOUR / EGP
￡E.1,460334239
1 SAVIOUR / BRL
R$0,161148442
1 SAVIOUR / CAD
C$0,039993044
1 SAVIOUR / BDT
3,591140098
1 SAVIOUR / NGN
44,9642381825
1 SAVIOUR / UAH
1,2283157705
1 SAVIOUR / VES
Bs3,26413815
1 SAVIOUR / CLP
$27,67165765
1 SAVIOUR / PKR
Rs8,342078472
1 SAVIOUR / KZT
15,276166542
1 SAVIOUR / THB
฿0,955127992
1 SAVIOUR / TWD
NT$0,8542631825
1 SAVIOUR / AED
د.إ0,1079224055
1 SAVIOUR / CHF
Fr0,0232312535
1 SAVIOUR / HKD
HK$0,230548136
1 SAVIOUR / MAD
.د.م0,264071717
1 SAVIOUR / MXN
$0,547551823
1 SAVIOUR / PLN
0,1061580065
1 SAVIOUR / RON
лв0,126448595
1 SAVIOUR / SEK
kr0,279363175
1 SAVIOUR / BGN
лв0,048815039
1 SAVIOUR / HUF
Ft10,012376192
1 SAVIOUR / CZK
0,616951517
1 SAVIOUR / KWD
د.ك0,00896902825
1 SAVIOUR / ILS
0,098218211