Bonkey (BONKEY) Nedir?

Bonkey is a meme coin token on Base Chain. Bonkey is the degenerate brother of Ponke, who landed on Base Chain and fits right in with his blue skin! Bonkey has a supply of 1 Billion tokens, with over 3% of the total supply burnt forever to 0x000000000000000000000000000000000000dEaD Meet this new iconic base character, Bonkey operates on the Base Blockchain, and was born off the Fair Launch site Ape.Store!

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Bonkey (BONKEY) Kaynağı Resmi Websitesi

Bonkey (BONKEY) Token Ekonomisi

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