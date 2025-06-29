Boochie by Matt Furie Fiyatı (BOOCHIE)
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 306,19K USD piyasa değerine sahiptir. BOOCHIE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Boochie by Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Boochie by Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Boochie by Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Boochie by Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%8,21
|30 Gün
|$ 0
|-%80,31
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Boochie by Matt Furie fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,53
-%8,21
+%5,46
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X! Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention. In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex. Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie! This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
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