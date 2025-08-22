Book of Binance (BOOK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00544553 $ 0,00544553 $ 0,00544553 24 sa Düşük $ 0,005646 $ 0,005646 $ 0,005646 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00544553$ 0,00544553 $ 0,00544553 24 sa Yüksek $ 0,005646$ 0,005646 $ 0,005646 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,065647$ 0,065647 $ 0,065647 En Düşük Fiyat $ 0,00164839$ 0,00164839 $ 0,00164839 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,61 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,61

Book of Binance (BOOK) canlı fiyatı $0,00552247. BOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00544553 ve en yüksek $ 0,005646 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,065647, en düşük fiyatı ise $ 0,00164839 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOOK son bir saatte +%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,18 ve son 7 günde -%0,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Book of Binance (BOOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,02M$ 1,02M $ 1,02M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,02M$ 1,02M $ 1,02M Dolaşım Arzı 185,19M 185,19M 185,19M Toplam Arz 185.188.301,0671005 185.188.301,0671005 185.188.301,0671005

Şu anki Book of Binance piyasa değeri $ 1,02M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOOK arzı 185,19M olup, toplam arzı 185188301.0671005. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,02M.