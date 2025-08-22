BOOK Hakkında Daha Fazla Bilgi

BOOK Fiyat Bilgileri

BOOK Resmi Websitesi

BOOK Token Ekonomisi

BOOK Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Book of Binance Logosu

Book of Binance Fiyatı (BOOK)

Listelenmedi

1 BOOK / USD Canlı Fiyatı:

$0,00552247
$0,00552247$0,00552247
-%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Book of Binance (BOOK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:45:30 (UTC+8)

Book of Binance (BOOK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00544553
$ 0,00544553$ 0,00544553
24 sa Düşük
$ 0,005646
$ 0,005646$ 0,005646
24 sa Yüksek

$ 0,00544553
$ 0,00544553$ 0,00544553

$ 0,005646
$ 0,005646$ 0,005646

$ 0,065647
$ 0,065647$ 0,065647

$ 0,00164839
$ 0,00164839$ 0,00164839

+%0,46

-%2,18

-%0,61

-%0,61

Book of Binance (BOOK) canlı fiyatı $0,00552247. BOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00544553 ve en yüksek $ 0,005646 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,065647, en düşük fiyatı ise $ 0,00164839 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOOK son bir saatte +%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,18 ve son 7 günde -%0,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Book of Binance (BOOK) Piyasa Bilgileri

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

--
----

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

185,19M
185,19M 185,19M

185.188.301,0671005
185.188.301,0671005 185.188.301,0671005

Şu anki Book of Binance piyasa değeri $ 1,02M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOOK arzı 185,19M olup, toplam arzı 185188301.0671005. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,02M.

Book of Binance (BOOK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Book of Binance / USD fiyat değişimi, $ -0,000123526131089242.
Son 30 gün içerisinde, Book of Binance / USD fiyat değişimi, $ -0,0012169121.
Son 60 gün içerisinde, Book of Binance / USD fiyat değişimi, $ -0,0029292533.
Son 90 gün içerisinde, Book of Binance / USD fiyat değişimi, $ -0,04535462235233685.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000123526131089242-%2,18
30 Gün$ -0,0012169121-%22,03
60 Gün$ -0,0029292533-%53,04
90 Gün$ -0,04535462235233685-%89,14

Book of Binance (BOOK) Nedir?

BOOK is a narrative-driven meme coin built on the BNB Chain. It aims to bring together BNB Chain users by celebrating the chain’s culture, ecosystem, and history through community engagement and decentralized finance initiatives. In addition to its cultural significance, BOOK serves a key functional role in the BOOKUSD protocol—a borrowing platform where users can deposit BOOK as collateral to mint the BUD stablecoin.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Book of Binance (BOOK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Book of Binance Fiyat Tahmini (USD)

Book of Binance (BOOK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Book of Binance (BOOK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Book of Binance için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Book of Binance fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BOOK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Book of Binance (BOOK) Token Ekonomisi

Book of Binance (BOOK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOOK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Book of Binance (BOOK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Book of Binance (BOOK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BOOK fiyatı, 0,00552247 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BOOK / USD güncel fiyatı nedir?
BOOK / USD güncel fiyatı $ 0,00552247. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Book of Binance varlığının piyasa değeri nedir?
BOOK piyasa değeri $ 1,02M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BOOK arzı nedir?
Dolaşımdaki BOOK arzı, 185,19M USD.
BOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BOOK, ATH fiyatı olan 0,065647 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BOOK fiyatı (ATL) nedir?
BOOK, ATL fiyatı olan 0,00164839 USD değerine düştü.
BOOK işlem hacmi nedir?
BOOK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BOOK bu yıl daha da yükselir mi?
BOOK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BOOK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:45:30 (UTC+8)

Book of Binance (BOOK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.