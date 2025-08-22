Book of Binance Fiyatı (BOOK)
Book of Binance (BOOK) canlı fiyatı $0,00552247. BOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00544553 ve en yüksek $ 0,005646 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,065647, en düşük fiyatı ise $ 0,00164839 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BOOK son bir saatte +%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,18 ve son 7 günde -%0,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Book of Binance piyasa değeri $ 1,02M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOOK arzı 185,19M olup, toplam arzı 185188301.0671005. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,02M.
Gün içerisinde, Book of Binance / USD fiyat değişimi, $ -0,000123526131089242.
Son 30 gün içerisinde, Book of Binance / USD fiyat değişimi, $ -0,0012169121.
Son 60 gün içerisinde, Book of Binance / USD fiyat değişimi, $ -0,0029292533.
Son 90 gün içerisinde, Book of Binance / USD fiyat değişimi, $ -0,04535462235233685.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000123526131089242
|-%2,18
|30 Gün
|$ -0,0012169121
|-%22,03
|60 Gün
|$ -0,0029292533
|-%53,04
|90 Gün
|$ -0,04535462235233685
|-%89,14
BOOK is a narrative-driven meme coin built on the BNB Chain. It aims to bring together BNB Chain users by celebrating the chain’s culture, ecosystem, and history through community engagement and decentralized finance initiatives. In addition to its cultural significance, BOOK serves a key functional role in the BOOKUSD protocol—a borrowing platform where users can deposit BOOK as collateral to mint the BUD stablecoin.
