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BOOKUSD Fiyatı (BUD)

Listelenmedi

BOOKUSD (BUD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,077
$1,077$1,077
-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BOOKUSD (BUD) Fiyatı

BOOKUSD (BUD), şu anda 1,078 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 71,28K USD piyasa değerine sahiptir. BUD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BOOKUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,72
BOOKUSD 24 saatlik fiyat değişimi
66,16K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BOOKUSD (BUD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BOOKUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,007876720740461.
Son 30 gün içerisinde, BOOKUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0618082080.
Son 60 gün içerisinde, BOOKUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BOOKUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,007876720740461-%0,72
30 Gün$ -0,0618082080-%5,73
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BOOKUSD (BUD) Fiyat Analizi

En güncel BOOKUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,052
$ 1,052$ 1,052

$ 1,088
$ 1,088$ 1,088

$ 1,9
$ 1,9$ 1,9

-%0,10

-%0,72

+%5,59

BOOKUSD (BUD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 71,28K
$ 71,28K$ 71,28K

--
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66,16K
66,16K 66,16K

BOOKUSD (BUD) Nedir?

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

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BOOKUSD (BUD) Kaynağı

Resmi Websitesi

BOOKUSD (BUD) Token Ekonomisi

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BUD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BUD / VND
28.367,57
1 BUD / AUD
A$1,66012
1 BUD / GBP
0,8085
1 BUD / EUR
0,92708
1 BUD / USD
$1,078
1 BUD / MYR
RM4,55994
1 BUD / TRY
43,8207
1 BUD / JPY
¥158,466
1 BUD / ARS
ARS$1.470,6615
1 BUD / RUB
86,04596
1 BUD / INR
94,78854
1 BUD / IDR
Rp17.672,12832
1 BUD / KRW
1.493,07312
1 BUD / PHP
61,80174
1 BUD / EGP
￡E.52,2291
1 BUD / BRL
R$5,93978
1 BUD / CAD
C$1,47686
1 BUD / BDT
131,27884
1 BUD / NGN
1.640,79146
1 BUD / UAH
44,97416
1 BUD / VES
Bs134,75
1 BUD / CLP
$1.041,348
1 BUD / PKR
Rs304,77216
1 BUD / KZT
582,0661
1 BUD / THB
฿34,90564
1 BUD / TWD
NT$32,21064
1 BUD / AED
د.إ3,95626
1 BUD / CHF
Fr0,8624
1 BUD / HKD
HK$8,45152
1 BUD / MAD
.د.م9,77746
1 BUD / MXN
$20,33108
1 BUD / PLN
3,97782
1 BUD / RON
лв4,72164
1 BUD / SEK
kr10,41348
1 BUD / BGN
лв1,82182
1 BUD / HUF
Ft371,84532
1 BUD / CZK
22,88594
1 BUD / KWD
د.ك0,32879
1 BUD / ILS
3,67598