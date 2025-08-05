Bork on Ethereum Fiyatı (BORK)
Bork on Ethereum (BORK), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 45,59K USD piyasa değerine sahiptir. BORK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bork on Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bork on Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bork on Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bork on Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,91
|30 Gün
|$ 0
|-%12,48
|60 Gün
|$ 0
|-%21,05
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bork on Ethereum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+%0,91
-%37,66
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie! Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy! Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren’t ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now.
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