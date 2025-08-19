E𝕏PB Hakkında Daha Fazla Bilgi

E𝕏PB Fiyat Bilgileri

E𝕏PB Whitepaper

E𝕏PB Resmi Websitesi

E𝕏PB Token Ekonomisi

E𝕏PB Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

BOUNCY BALL of OFiD Fun Logosu

BOUNCY BALL of OFiD Fun Fiyatı (E𝕏PB)

Listelenmedi

1 E𝕏PB / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%96,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:28:06 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,61

+%96,08

--

--

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) canlı fiyatı --. E𝕏PB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. E𝕏PB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, E𝕏PB son bir saatte -%1,61 değişim gösterdi, 24 saatte +%96,08 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Piyasa Bilgileri

$ 47,88K
$ 47,88K$ 47,88K

--
----

$ 69,69K
$ 69,69K$ 69,69K

686,72M
686,72M 686,72M

999.473.112,301799
999.473.112,301799 999.473.112,301799

Şu anki BOUNCY BALL of OFiD Fun piyasa değeri $ 47,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki E𝕏PB arzı 686,72M olup, toplam arzı 999473112.301799. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,69K.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%96,08
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Nedir?

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a token at the intersection of entertainment, blockchain utility, and business engagement. It supports OFiDCrypt Web3 Marketing & Media in Canada by offering service discounts and promoting Web3 adoption through storytelling and an animated series called Giddy Tales Adventures. OFiDCrypt is leveraging IP for brand awareness in Canada, where physical products can be sold through consumer channels and ad a discount in digital assets. By demonstrating savings and growth to everyday customers, adoption of cryptocurrencies is accelerated by showcasing the economic benefits of blockchain fundamentals—setting apart the speculative aspects from true utility.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

BOUNCY BALL of OFiD Fun Fiyat Tahmini (USD)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BOUNCY BALL of OFiD Fun için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BOUNCY BALL of OFiD Fun fiyat tahminini hemen kontrol edin!

E𝕏PB Varlığından Yerel Para Birimlerine

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Token Ekonomisi

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. E𝕏PB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı E𝕏PB fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
E𝕏PB / USD güncel fiyatı nedir?
E𝕏PB / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BOUNCY BALL of OFiD Fun varlığının piyasa değeri nedir?
E𝕏PB piyasa değeri $ 47,88K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki E𝕏PB arzı nedir?
Dolaşımdaki E𝕏PB arzı, 686,72M USD.
E𝕏PB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
E𝕏PB, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük E𝕏PB fiyatı (ATL) nedir?
E𝕏PB, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
E𝕏PB işlem hacmi nedir?
E𝕏PB için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
E𝕏PB bu yıl daha da yükselir mi?
E𝕏PB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için E𝕏PB fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:28:06 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.