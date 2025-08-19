BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%96,08 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) canlı fiyatı --. E𝕏PB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. E𝕏PB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, E𝕏PB son bir saatte -%1,61 değişim gösterdi, 24 saatte +%96,08 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,88K$ 47,88K $ 47,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 69,69K$ 69,69K $ 69,69K Dolaşım Arzı 686,72M 686,72M 686,72M Toplam Arz 999.473.112,301799 999.473.112,301799 999.473.112,301799

Şu anki BOUNCY BALL of OFiD Fun piyasa değeri $ 47,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki E𝕏PB arzı 686,72M olup, toplam arzı 999473112.301799. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,69K.