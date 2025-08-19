BOUNCY BALL of OFiD Fun Fiyatı (E𝕏PB)
-%1,61
+%96,08
--
--
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) canlı fiyatı --. E𝕏PB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. E𝕏PB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, E𝕏PB son bir saatte -%1,61 değişim gösterdi, 24 saatte +%96,08 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki BOUNCY BALL of OFiD Fun piyasa değeri $ 47,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki E𝕏PB arzı 686,72M olup, toplam arzı 999473112.301799. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,69K.
Gün içerisinde, BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BOUNCY BALL of OFiD Fun / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%96,08
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Bouncy Ball (e𝕏PB) is a token at the intersection of entertainment, blockchain utility, and business engagement. It supports OFiDCrypt Web3 Marketing & Media in Canada by offering service discounts and promoting Web3 adoption through storytelling and an animated series called Giddy Tales Adventures. OFiDCrypt is leveraging IP for brand awareness in Canada, where physical products can be sold through consumer channels and ad a discount in digital assets. By demonstrating savings and growth to everyday customers, adoption of cryptocurrencies is accelerated by showcasing the economic benefits of blockchain fundamentals—setting apart the speculative aspects from true utility.
