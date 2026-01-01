Bugünkü Brazilian real Fiyatı

Bugünkü Brazilian real (WBRL) fiyatı $ 0,183996 olup, son 24 saatte % 0,64 değişim gösterdi. Mevcut WBRL / USD dönüşüm oranı WBRL başına $ 0,183996 şeklindedir.

Brazilian real, şu anda piyasa değeri açısından $ 101.046 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 549,18K WBRL şeklindedir. Son 24 saat içinde WBRL, $ 0,18263 (en düşük) ile $ 0,184031 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,192428 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,180903 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WBRL, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Brazilian real (WBRL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,05K$ 101,05K $ 101,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,05K$ 101,05K $ 101,05K Dolaşım Arzı 549,18K 549,18K 549,18K Toplam Arz 549.177,5 549.177,5 549.177,5

