Breaking Bread (BRBR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00022075 $ 0,00022075 $ 0,00022075 24 sa Düşük $ 0,00024779 $ 0,00024779 $ 0,00024779 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00022075$ 0,00022075 $ 0,00022075 24 sa Yüksek $ 0,00024779$ 0,00024779 $ 0,00024779 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00024779$ 0,00024779 $ 0,00024779 En Düşük Fiyat $ 0,00022075$ 0,00022075 $ 0,00022075 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,50 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Breaking Bread (BRBR) canlı fiyatı $0,00024253. BRBR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00022075 ve en yüksek $ 0,00024779 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BRBR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024779, en düşük fiyatı ise $ 0,00022075 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BRBR son bir saatte +%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Breaking Bread (BRBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 242,49K$ 242,49K $ 242,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 242,49K$ 242,49K $ 242,49K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Breaking Bread piyasa değeri $ 242,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRBR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 242,49K.