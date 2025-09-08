brickcoin (BRICK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00036074 $ 0,00036074 $ 0,00036074 24 sa Düşük $ 0,00115065 $ 0,00115065 $ 0,00115065 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00036074$ 0,00036074 $ 0,00036074 24 sa Yüksek $ 0,00115065$ 0,00115065 $ 0,00115065 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00115065$ 0,00115065 $ 0,00115065 En Düşük Fiyat $ 0,00036074$ 0,00036074 $ 0,00036074 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,81 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%34,98 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

brickcoin (BRICK) canlı fiyatı $0,00041726. BRICK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00036074 ve en yüksek $ 0,00115065 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BRICK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00115065, en düşük fiyatı ise $ 0,00036074 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BRICK son bir saatte -%8,81 değişim gösterdi, 24 saatte -%34,98 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

brickcoin (BRICK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 401,09K$ 401,09K $ 401,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 401,09K$ 401,09K $ 401,09K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki brickcoin piyasa değeri $ 401,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRICK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 401,09K.