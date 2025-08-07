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Bridged WAVAX Fiyatı (WAVAX)

Listelenmedi

Bridged WAVAX (WAVAX) Canlı Fiyat Grafiği

$18,42
$18,42$18,42
+%1,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bridged WAVAX (WAVAX) Fiyatı

Bridged WAVAX (WAVAX), şu anda 18,42 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WAVAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bridged WAVAX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,24
Bridged WAVAX 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bridged WAVAX (WAVAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bridged WAVAX / USD fiyat değişimi, $ +0,226006.
Son 30 gün içerisinde, Bridged WAVAX / USD fiyat değişimi, $ +0,3416762640.
Son 60 gün içerisinde, Bridged WAVAX / USD fiyat değişimi, $ -1,5128474940.
Son 90 gün içerisinde, Bridged WAVAX / USD fiyat değişimi, $ -3,040354043525957.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,226006+%1,24
30 Gün$ +0,3416762640+%1,85
60 Gün$ -1,5128474940-%8,21
90 Gün$ -3,040354043525957-%14,16

Bridged WAVAX (WAVAX) Fiyat Analizi

En güncel Bridged WAVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 17,65
$ 17,65$ 17,65

$ 18,57
$ 18,57$ 18,57

$ 45,08
$ 45,08$ 45,08

+%0,09

+%1,24

-%5,16

Bridged WAVAX (WAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Bridged WAVAX (WAVAX) Nedir?

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Bridged WAVAX (WAVAX) Token Ekonomisi

Bridged WAVAX (WAVAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAVAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WAVAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAVAX / VND
484.722,3
1 WAVAX / AUD
A$28,1826
1 WAVAX / GBP
13,6308
1 WAVAX / EUR
15,657
1 WAVAX / USD
$18,42
1 WAVAX / MYR
RM77,7324
1 WAVAX / TRY
748,9572
1 WAVAX / JPY
¥2.707,74
1 WAVAX / ARS
ARS$24.527,151
1 WAVAX / RUB
1.473,4158
1 WAVAX / INR
1.615,8024
1 WAVAX / IDR
Rp301.967,1648
1 WAVAX / KRW
25.512,4368
1 WAVAX / PHP
1.055,6502
1 WAVAX / EGP
￡E.892,449
1 WAVAX / BRL
R$100,7574
1 WAVAX / CAD
C$25,2354
1 WAVAX / BDT
2.241,5298
1 WAVAX / NGN
28.165,101
1 WAVAX / UAH
766,272
1 WAVAX / VES
Bs2.320,92
1 WAVAX / CLP
$17.959,5
1 WAVAX / PKR
Rs5.204,7552
1 WAVAX / KZT
9.897,8028
1 WAVAX / THB
฿595,7028
1 WAVAX / TWD
NT$550,9422
1 WAVAX / AED
د.إ67,6014
1 WAVAX / CHF
Fr14,736
1 WAVAX / HKD
HK$144,4128
1 WAVAX / MAD
.د.م167,2536
1 WAVAX / MXN
$343,3488
1 WAVAX / PLN
67,6014
1 WAVAX / RON
лв80,3112
1 WAVAX / SEK
kr177,2004
1 WAVAX / BGN
лв30,9456
1 WAVAX / HUF
Ft6.299,4558
1 WAVAX / CZK
388,4778
1 WAVAX / KWD
د.ك5,6181
1 WAVAX / ILS
62,9964