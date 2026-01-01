Bugünkü BSX Fiyatı

Bugünkü BSX (BSX) fiyatı $ 0,00047093 olup, son 24 saatte % 9,23 değişim gösterdi. Mevcut BSX / USD dönüşüm oranı BSX başına $ 0,00047093 şeklindedir.

BSX, şu anda piyasa değeri açısından $ 133.155 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 282,75M BSX şeklindedir. Son 24 saat içinde BSX, $ 0,00042664 (en düşük) ile $ 0,00053652 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,10056 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00016049 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSX, son bir saatte -%0,62 ve son 7 günde +%8,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BSX (BSX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 133,16K$ 133,16K $ 133,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 469,99K$ 469,99K $ 469,99K Dolaşım Arzı 282,75M 282,75M 282,75M Toplam Arz 997.999.998,9999999 997.999.998,9999999 997.999.998,9999999

