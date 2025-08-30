Buckazoids (BUCKAZOIDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00071295 $ 0,00071295 $ 0,00071295 24 sa Düşük $ 0,000883 $ 0,000883 $ 0,000883 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00071295$ 0,00071295 $ 0,00071295 24 sa Yüksek $ 0,000883$ 0,000883 $ 0,000883 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00492629$ 0,00492629 $ 0,00492629 En Düşük Fiyat $ 0,00043201$ 0,00043201 $ 0,00043201 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,57 Fiyat Değişimi (7 G) +%46,19 Fiyat Değişimi (7 G) +%46,19

Buckazoids (BUCKAZOIDS) canlı fiyatı $0,00072396. BUCKAZOIDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00071295 ve en yüksek $ 0,000883 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUCKAZOIDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00492629, en düşük fiyatı ise $ 0,00043201 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUCKAZOIDS son bir saatte -%3,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,57 ve son 7 günde +%46,19 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 720,85K$ 720,85K $ 720,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 720,85K$ 720,85K $ 720,85K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Buckazoids piyasa değeri $ 720,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUCKAZOIDS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 720,85K.