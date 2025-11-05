BULL FROG (BOA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00129411 $ 0,00129411 $ 0,00129411 24 sa Düşük $ 0,00141444 $ 0,00141444 $ 0,00141444 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00129411$ 0,00129411 $ 0,00129411 24 sa Yüksek $ 0,00141444$ 0,00141444 $ 0,00141444 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01110627$ 0,01110627 $ 0,01110627 En Düşük Fiyat $ 0,00129411$ 0,00129411 $ 0,00129411 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,58

BULL FROG (BOA) canlı fiyatı $0,00138862. BOA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00129411 ve en yüksek $ 0,00141444 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01110627, en düşük fiyatı ise $ 0,00129411 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOA son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,62 ve son 7 günde -%30,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BULL FROG (BOA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 281,77K$ 281,77K $ 281,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 281,77K$ 281,77K $ 281,77K Dolaşım Arzı 202,45M 202,45M 202,45M Toplam Arz 202.446.664,1716109 202.446.664,1716109 202.446.664,1716109

Şu anki BULL FROG piyasa değeri $ 281,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOA arzı 202,45M olup, toplam arzı 202446664.1716109. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 281,77K.