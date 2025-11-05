BorsaDEX+
Bugünkü canlı BULL FROG fiyatı 0,00138862 USD. BOA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BOA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı BULL FROG fiyatı 0,00138862 USD. BOA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BOA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

BOA Hakkında Daha Fazla Bilgi

BOA Fiyat Bilgileri

BOA Nedir

BOA Resmi Websitesi

BOA Token Ekonomisi

BOA Fiyat Tahmini

BULL FROG Logosu

BULL FROG Fiyatı (BOA)

Listelenmedi

1 BOA / USD Canlı Fiyatı:

-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
BULL FROG (BOA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:02:11 (UTC+8)

BULL FROG (BOA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,01

-%0,62

-%30,58

-%30,58

BULL FROG (BOA) canlı fiyatı $0,00138862. BOA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00129411 ve en yüksek $ 0,00141444 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01110627, en düşük fiyatı ise $ 0,00129411 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOA son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,62 ve son 7 günde -%30,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BULL FROG (BOA) Piyasa Bilgileri

--
----

202,45M
202,45M 202,45M

202.446.664,1716109
202.446.664,1716109 202.446.664,1716109

Şu anki BULL FROG piyasa değeri $ 281,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOA arzı 202,45M olup, toplam arzı 202446664.1716109. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 281,77K.

BULL FROG (BOA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BULL FROG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BULL FROG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BULL FROG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BULL FROG / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,62
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BULL FROG (BOA) Nedir?

Where Art, Memes, and Community collide. Keep Building On BNB Chain, Keep BSC great together.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BULL FROG (BOA) Kaynağı

Resmi Websitesi

BULL FROG Fiyat Tahmini (USD)

BULL FROG (BOA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BULL FROG (BOA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BULL FROG için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BULL FROG fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BOA Varlığından Yerel Para Birimlerine

BULL FROG (BOA) Token Ekonomisi

BULL FROG (BOA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BULL FROG (BOA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BULL FROG (BOA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BOA fiyatı, 0,00138862 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BOA / USD güncel fiyatı nedir?
BOA / USD güncel fiyatı $ 0,00138862. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BULL FROG varlığının piyasa değeri nedir?
BOA piyasa değeri $ 281,77K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BOA arzı nedir?
Dolaşımdaki BOA arzı, 202,45M USD.
BOA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BOA, ATH fiyatı olan 0,01110627 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BOA fiyatı (ATL) nedir?
BOA, ATL fiyatı olan 0,00129411 USD değerine düştü.
BOA işlem hacmi nedir?
BOA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BOA bu yıl daha da yükselir mi?
BOA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BOA fiyat tahminine göz atın.
BULL FROG (BOA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

