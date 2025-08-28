Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,000058 24 sa Yüksek $ 0,00008753 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00008753 En Düşük Fiyat $ 0,000058 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,11 Fiyat Değişimi (7 G) --

Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) canlı fiyatı $0,00007328. BULLSVSBEARS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000058 ve en yüksek $ 0,00008753 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BULLSVSBEARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00008753, en düşük fiyatı ise $ 0,000058 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BULLSVSBEARS son bir saatte -%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,11 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 73,28K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Bulls vs Bears piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BULLSVSBEARS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 73,28K.