BunCoin (BUNCOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00211905 $ 0,00211905 $ 0,00211905 24 sa Düşük $ 0,00364299 $ 0,00364299 $ 0,00364299 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00211905$ 0,00211905 $ 0,00211905 24 sa Yüksek $ 0,00364299$ 0,00364299 $ 0,00364299 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00364299$ 0,00364299 $ 0,00364299 En Düşük Fiyat $ 0,00211905$ 0,00211905 $ 0,00211905 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%34,22 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BunCoin (BUNCOIN) canlı fiyatı $0,00239605. BUNCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00211905 ve en yüksek $ 0,00364299 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUNCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00364299, en düşük fiyatı ise $ 0,00211905 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUNCOIN son bir saatte +%3,41 değişim gösterdi, 24 saatte -%34,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BunCoin (BUNCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BunCoin piyasa değeri $ 2,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUNCOIN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,40M.