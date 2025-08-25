Burger Money (BURGERS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,40 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Burger Money (BURGERS) canlı fiyatı --. BURGERS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BURGERS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BURGERS son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Burger Money (BURGERS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,91K$ 39,91K $ 39,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,91K$ 39,91K $ 39,91K Dolaşım Arzı 94,49B 94,49B 94,49B Toplam Arz 94.494.166.741,84044 94.494.166.741,84044 94.494.166.741,84044

Şu anki Burger Money piyasa değeri $ 39,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BURGERS arzı 94,49B olup, toplam arzı 94494166741.84044. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,91K.