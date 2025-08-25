Burger Money Fiyatı (BURGERS)
-%1,52
+%5,40
--
--
Burger Money (BURGERS) canlı fiyatı --. BURGERS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BURGERS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BURGERS son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Burger Money piyasa değeri $ 39,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BURGERS arzı 94,49B olup, toplam arzı 94494166741.84044. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,91K.
Gün içerisinde, Burger Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Burger Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Burger Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Burger Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%5,40
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base. Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry. The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.
