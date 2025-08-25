BURGERS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Burger Money (BURGERS) Canlı Fiyat Grafiği
Burger Money (BURGERS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,52

+%5,40

--

--

Burger Money (BURGERS) canlı fiyatı --. BURGERS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BURGERS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BURGERS son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Burger Money (BURGERS) Piyasa Bilgileri

$ 39,91K
$ 39,91K$ 39,91K

--
----

$ 39,91K
$ 39,91K$ 39,91K

94,49B
94,49B 94,49B

94.494.166.741,84044
94.494.166.741,84044 94.494.166.741,84044

Şu anki Burger Money piyasa değeri $ 39,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BURGERS arzı 94,49B olup, toplam arzı 94494166741.84044. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,91K.

Burger Money (BURGERS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Burger Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Burger Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Burger Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Burger Money / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%5,40
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Burger Money (BURGERS) Nedir?

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base. Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry. The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Burger Money (BURGERS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Burger Money Fiyat Tahmini (USD)

Burger Money (BURGERS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Burger Money (BURGERS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Burger Money için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Burger Money fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BURGERS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Burger Money (BURGERS) Token Ekonomisi

Burger Money (BURGERS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BURGERS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Burger Money (BURGERS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Burger Money (BURGERS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BURGERS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BURGERS / USD güncel fiyatı nedir?
BURGERS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Burger Money varlığının piyasa değeri nedir?
BURGERS piyasa değeri $ 39,91K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BURGERS arzı nedir?
Dolaşımdaki BURGERS arzı, 94,49B USD.
BURGERS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BURGERS, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BURGERS fiyatı (ATL) nedir?
BURGERS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BURGERS işlem hacmi nedir?
BURGERS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BURGERS bu yıl daha da yükselir mi?
BURGERS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BURGERS fiyat tahminine göz atın.
Burger Money (BURGERS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.