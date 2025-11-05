Burning Jup (BURN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0020317 $ 0,0020317 $ 0,0020317 24 sa Düşük $ 0,00218706 $ 0,00218706 $ 0,00218706 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0020317$ 0,0020317 $ 0,0020317 24 sa Yüksek $ 0,00218706$ 0,00218706 $ 0,00218706 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00350848$ 0,00350848 $ 0,00350848 En Düşük Fiyat $ 0,00082187$ 0,00082187 $ 0,00082187 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,32 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,32 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,32

Burning Jup (BURN) canlı fiyatı $0,00215812. BURN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0020317 ve en yüksek $ 0,00218706 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BURN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00350848, en düşük fiyatı ise $ 0,00082187 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BURN son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,32 ve son 7 günde -%25,32 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Burning Jup (BURN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 156,62K$ 156,62K $ 156,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210,56K$ 210,56K $ 210,56K Dolaşım Arzı 72,58M 72,58M 72,58M Toplam Arz 97.577.451,35152 97.577.451,35152 97.577.451,35152

Şu anki Burning Jup piyasa değeri $ 156,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BURN arzı 72,58M olup, toplam arzı 97577451.35152. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 210,56K.