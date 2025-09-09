Bux The Rabbit (BUX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002917 $ 0,00002917 $ 0,00002917 24 sa Düşük $ 0,00007791 $ 0,00007791 $ 0,00007791 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002917$ 0,00002917 $ 0,00002917 24 sa Yüksek $ 0,00007791$ 0,00007791 $ 0,00007791 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007791$ 0,00007791 $ 0,00007791 En Düşük Fiyat $ 0,00002917$ 0,00002917 $ 0,00002917 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%133,60 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bux The Rabbit (BUX) canlı fiyatı $0,00006813. BUX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002917 ve en yüksek $ 0,00007791 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007791, en düşük fiyatı ise $ 0,00002917 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUX son bir saatte +%3,89 değişim gösterdi, 24 saatte +%133,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bux The Rabbit (BUX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,18K$ 68,18K $ 68,18K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Bux The Rabbit piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUX arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,18K.