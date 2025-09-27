BUY THE HAT (BTH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00045905 $ 0,00045905 $ 0,00045905 24 sa Düşük $ 0,00060855 $ 0,00060855 $ 0,00060855 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00045905$ 0,00045905 $ 0,00045905 24 sa Yüksek $ 0,00060855$ 0,00060855 $ 0,00060855 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01883819$ 0,01883819 $ 0,01883819 En Düşük Fiyat $ 0,00043734$ 0,00043734 $ 0,00043734 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,99 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%20,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,88 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,88

BUY THE HAT (BTH) canlı fiyatı $0,00058736. BTH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00045905 ve en yüksek $ 0,00060855 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BTH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01883819, en düşük fiyatı ise $ 0,00043734 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BTH son bir saatte +%1,99 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,17 ve son 7 günde -%10,88 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BUY THE HAT (BTH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 575,02K$ 575,02K $ 575,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 575,02K$ 575,02K $ 575,02K Dolaşım Arzı 978,96M 978,96M 978,96M Toplam Arz 978.958.473,8720095 978.958.473,8720095 978.958.473,8720095

Şu anki BUY THE HAT piyasa değeri $ 575,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTH arzı 978,96M olup, toplam arzı 978958473.8720095. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 575,02K.