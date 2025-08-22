Bware (INFRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,106171 24 sa Yüksek $ 0,112332 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,45 En Düşük Fiyat $ 0,100236 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,57 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,11

Bware (INFRA) canlı fiyatı $0,109945. INFRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,106171 ve en yüksek $ 0,112332 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. INFRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,45, en düşük fiyatı ise $ 0,100236 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, INFRA son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,57 ve son 7 günde -%3,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bware (INFRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 538,36K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,98M Dolaşım Arzı 4,90M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki Bware piyasa değeri $ 538,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INFRA arzı 4,90M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,98M.