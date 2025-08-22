Bware Fiyatı (INFRA)
Bware (INFRA) canlı fiyatı $0,109945. INFRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,106171 ve en yüksek $ 0,112332 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. INFRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,45, en düşük fiyatı ise $ 0,100236 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, INFRA son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,57 ve son 7 günde -%3,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Bware piyasa değeri $ 538,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INFRA arzı 4,90M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,98M.
Gün içerisinde, Bware / USD fiyat değişimi, $ -0,0006316853676732.
Son 30 gün içerisinde, Bware / USD fiyat değişimi, $ -0,0084931413.
Son 60 gün içerisinde, Bware / USD fiyat değişimi, $ -0,0167644795.
Son 90 gün içerisinde, Bware / USD fiyat değişimi, $ -0,02553119670853947.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0006316853676732
|-%0,57
|30 Gün
|$ -0,0084931413
|-%7,72
|60 Gün
|$ -0,0167644795
|-%15,24
|90 Gün
|$ -0,02553119670853947
|-%18,84
What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry. What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains. History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext. What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains. What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.
Bware (INFRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INFRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
