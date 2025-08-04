CADAI (CADAI) Nedir?

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

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CADAI (CADAI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

CADAI (CADAI) Token Ekonomisi

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