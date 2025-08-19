CAESAR Hakkında Daha Fazla Bilgi

CAESAR Fiyat Bilgileri

CAESAR Resmi Websitesi

CAESAR Token Ekonomisi

CAESAR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Caesar Logosu

Caesar Fiyatı (CAESAR)

Listelenmedi

1 CAESAR / USD Canlı Fiyatı:

$0,02198942
$0,02198942$0,02198942
-%23,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Caesar (CAESAR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:28:12 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01987569
$ 0,01987569$ 0,01987569
24 sa Düşük
$ 0,02986281
$ 0,02986281$ 0,02986281
24 sa Yüksek

$ 0,01987569
$ 0,01987569$ 0,01987569

$ 0,02986281
$ 0,02986281$ 0,02986281

$ 0,02986281
$ 0,02986281$ 0,02986281

$ 0,01987569
$ 0,01987569$ 0,01987569

+%6,47

-%23,56

--

--

Caesar (CAESAR) canlı fiyatı $0,02202561. CAESAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01987569 ve en yüksek $ 0,02986281 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAESAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02986281, en düşük fiyatı ise $ 0,01987569 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAESAR son bir saatte +%6,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%23,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Caesar (CAESAR) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 22,04M
$ 22,04M$ 22,04M

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Caesar piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAESAR arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,04M.

Caesar (CAESAR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Caesar / USD fiyat değişimi, $ -0,00678962035392228.
Son 30 gün içerisinde, Caesar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Caesar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Caesar / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00678962035392228-%23,56
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Caesar (CAESAR) Nedir?

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API. Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Caesar (CAESAR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Caesar Fiyat Tahmini (USD)

Caesar (CAESAR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Caesar (CAESAR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Caesar için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Caesar fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CAESAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Caesar (CAESAR) Token Ekonomisi

Caesar (CAESAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAESAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Caesar (CAESAR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Caesar (CAESAR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CAESAR fiyatı, 0,02202561 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CAESAR / USD güncel fiyatı nedir?
CAESAR / USD güncel fiyatı $ 0,02202561. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Caesar varlığının piyasa değeri nedir?
CAESAR piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CAESAR arzı nedir?
Dolaşımdaki CAESAR arzı, 0,00 USD.
CAESAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CAESAR, ATH fiyatı olan 0,02986281 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CAESAR fiyatı (ATL) nedir?
CAESAR, ATL fiyatı olan 0,01987569 USD değerine düştü.
CAESAR işlem hacmi nedir?
CAESAR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CAESAR bu yıl daha da yükselir mi?
CAESAR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CAESAR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:28:12 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.