Caesar (CAESAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01987569 $ 0,01987569 $ 0,01987569 24 sa Düşük $ 0,02986281 $ 0,02986281 $ 0,02986281 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01987569$ 0,01987569 $ 0,01987569 24 sa Yüksek $ 0,02986281$ 0,02986281 $ 0,02986281 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02986281$ 0,02986281 $ 0,02986281 En Düşük Fiyat $ 0,01987569$ 0,01987569 $ 0,01987569 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,47 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%23,56 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Caesar (CAESAR) canlı fiyatı $0,02202561. CAESAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01987569 ve en yüksek $ 0,02986281 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAESAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02986281, en düşük fiyatı ise $ 0,01987569 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAESAR son bir saatte +%6,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%23,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Caesar (CAESAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,04M$ 22,04M $ 22,04M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Caesar piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAESAR arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,04M.