Bugünkü Camino Network Fiyatı

Bugünkü Camino Network (CAM) fiyatı $ 0,01674497 olup, son 24 saatte % 0,83 değişim gösterdi. Mevcut CAM / USD dönüşüm oranı CAM başına $ 0,01674497 şeklindedir.

Camino Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.019.778 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 419,22M CAM şeklindedir. Son 24 saat içinde CAM, $ 0,01651542 (en düşük) ile $ 0,01674497 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,194671 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01370063 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAM, son bir saatte +%0,79 ve son 7 günde +%0,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Camino Network (CAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,02M$ 7,02M $ 7,02M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,36M$ 15,36M $ 15,36M Dolaşım Arzı 419,22M 419,22M 419,22M Toplam Arz 917.499.340,5467205 917.499.340,5467205 917.499.340,5467205

