Carlo Acutis (SAINT) Nedir?

Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo.

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Carlo Acutis (SAINT) Kaynağı Resmi Websitesi

Carlo Acutis (SAINT) Token Ekonomisi

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