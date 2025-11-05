Caspur Zoomies (CASPUR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00011472 $ 0,00011472 $ 0,00011472 24 sa Düşük $ 0,0002661 $ 0,0002661 $ 0,0002661 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00011472$ 0,00011472 $ 0,00011472 24 sa Yüksek $ 0,0002661$ 0,0002661 $ 0,0002661 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00121035$ 0,00121035 $ 0,00121035 En Düşük Fiyat $ 0,00011472$ 0,00011472 $ 0,00011472 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%7,38 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%65,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%65,08

Caspur Zoomies (CASPUR) canlı fiyatı $0,00021646. CASPUR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011472 ve en yüksek $ 0,0002661 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CASPUR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00121035, en düşük fiyatı ise $ 0,00011472 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CASPUR son bir saatte +%7,38 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,65 ve son 7 günde -%65,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Caspur Zoomies (CASPUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 217,00K$ 217,00K $ 217,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 217,00K$ 217,00K $ 217,00K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Caspur Zoomies piyasa değeri $ 217,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CASPUR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 217,00K.