CAT LADY Logosu

CAT LADY Fiyatı (KTTY)

Listelenmedi

1 KTTY / USD Canlı Fiyatı:

$0,00028157
$0,00028157$0,00028157
-%15,001D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
CAT LADY (KTTY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 11:56:24 (UTC+8)

CAT LADY (KTTY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00028086
$ 0,00028086$ 0,00028086
24 sa Düşük
$ 0,00033313
$ 0,00033313$ 0,00033313
24 sa Yüksek

$ 0,00028086
$ 0,00028086$ 0,00028086

$ 0,00033313
$ 0,00033313$ 0,00033313

$ 0,00038551
$ 0,00038551$ 0,00038551

$ 0,00028086
$ 0,00028086$ 0,00028086

-%1,98

-%15,64

--

--

CAT LADY (KTTY) canlı fiyatı $0,00028003. KTTY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00028086 ve en yüksek $ 0,00033313 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KTTY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00038551, en düşük fiyatı ise $ 0,00028086 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KTTY son bir saatte -%1,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CAT LADY (KTTY) Piyasa Bilgileri

$ 267,32K
$ 267,32K$ 267,32K

--
----

$ 267,32K
$ 267,32K$ 267,32K

947,79M
947,79M 947,79M

947.794.063,0189911
947.794.063,0189911 947.794.063,0189911

Şu anki CAT LADY piyasa değeri $ 267,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KTTY arzı 947,79M olup, toplam arzı 947794063.0189911. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 267,32K.

CAT LADY (KTTY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, CAT LADY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CAT LADY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CAT LADY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CAT LADY / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%15,64
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

CAT LADY (KTTY) Nedir?

One house. Too many cats. Absolute chaos!!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CAT LADY (KTTY) Kaynağı

Resmi Websitesi

CAT LADY Fiyat Tahmini (USD)

CAT LADY (KTTY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? CAT LADY (KTTY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak CAT LADY için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

CAT LADY fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KTTY Varlığından Yerel Para Birimlerine

CAT LADY (KTTY) Token Ekonomisi

CAT LADY (KTTY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KTTY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CAT LADY (KTTY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü CAT LADY (KTTY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KTTY fiyatı, 0,00028003 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KTTY / USD güncel fiyatı nedir?
KTTY / USD güncel fiyatı $ 0,00028003. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
CAT LADY varlığının piyasa değeri nedir?
KTTY piyasa değeri $ 267,32K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KTTY arzı nedir?
Dolaşımdaki KTTY arzı, 947,79M USD.
KTTY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KTTY, ATH fiyatı olan 0,00038551 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KTTY fiyatı (ATL) nedir?
KTTY, ATL fiyatı olan 0,00028086 USD değerine düştü.
KTTY işlem hacmi nedir?
KTTY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KTTY bu yıl daha da yükselir mi?
KTTY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KTTY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 11:56:24 (UTC+8)

CAT LADY (KTTY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.