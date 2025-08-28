CAT LADY (KTTY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00028086 $ 0,00028086 $ 0,00028086 24 sa Düşük $ 0,00033313 $ 0,00033313 $ 0,00033313 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00028086$ 0,00028086 $ 0,00028086 24 sa Yüksek $ 0,00033313$ 0,00033313 $ 0,00033313 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00038551$ 0,00038551 $ 0,00038551 En Düşük Fiyat $ 0,00028086$ 0,00028086 $ 0,00028086 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,98 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,64 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CAT LADY (KTTY) canlı fiyatı $0,00028003. KTTY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00028086 ve en yüksek $ 0,00033313 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KTTY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00038551, en düşük fiyatı ise $ 0,00028086 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KTTY son bir saatte -%1,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CAT LADY (KTTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 267,32K$ 267,32K $ 267,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 267,32K$ 267,32K $ 267,32K Dolaşım Arzı 947,79M 947,79M 947,79M Toplam Arz 947.794.063,0189911 947.794.063,0189911 947.794.063,0189911

Şu anki CAT LADY piyasa değeri $ 267,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KTTY arzı 947,79M olup, toplam arzı 947794063.0189911. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 267,32K.