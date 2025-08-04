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Catbal Fiyatı (CATBAL)

Listelenmedi

Catbal (CATBAL) Canlı Fiyat Grafiği

$3,63
$3,63$3,63
-%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Catbal (CATBAL) Fiyatı

Catbal (CATBAL), şu anda 3,63 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,62M USD piyasa değerine sahiptir. CATBAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Catbal Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,87
Catbal 24 saatlik fiyat değişimi
999,31K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Catbal (CATBAL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Catbal / USD fiyat değişimi, $ -0,0319699305595.
Son 30 gün içerisinde, Catbal / USD fiyat değişimi, $ -1,3664459820.
Son 60 gün içerisinde, Catbal / USD fiyat değişimi, $ -1,8504175470.
Son 90 gün içerisinde, Catbal / USD fiyat değişimi, $ -0,996342221895311.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0319699305595-%0,87
30 Gün$ -1,3664459820-%37,64
60 Gün$ -1,8504175470-%50,97
90 Gün$ -0,996342221895311-%21,53

Catbal (CATBAL) Fiyat Analizi

En güncel Catbal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,6
$ 3,6$ 3,6

$ 3,7
$ 3,7$ 3,7

$ 116,34
$ 116,34$ 116,34

-%0,53

-%0,87

-%11,89

Catbal (CATBAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,62M
$ 3,62M$ 3,62M

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999,31K
999,31K 999,31K

Catbal (CATBAL) Nedir?

Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.

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Catbal (CATBAL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Catbal (CATBAL) Token Ekonomisi

Catbal (CATBAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CATBAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CATBAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CATBAL / VND
95.523,45
1 CATBAL / AUD
A$5,5902
1 CATBAL / GBP
2,7225
1 CATBAL / EUR
3,1218
1 CATBAL / USD
$3,63
1 CATBAL / MYR
RM15,3549
1 CATBAL / TRY
147,6321
1 CATBAL / JPY
¥533,61
1 CATBAL / ARS
ARS$4.952,2275
1 CATBAL / RUB
289,4925
1 CATBAL / INR
318,2784
1 CATBAL / IDR
Rp59.508,1872
1 CATBAL / KRW
5.027,6952
1 CATBAL / PHP
207,9264
1 CATBAL / EGP
￡E.175,8009
1 CATBAL / BRL
R$20,328
1 CATBAL / CAD
C$4,9731
1 CATBAL / BDT
438,2136
1 CATBAL / NGN
5.508,3435
1 CATBAL / UAH
149,7375
1 CATBAL / VES
Bs446,49
1 CATBAL / CLP
$3.488,43
1 CATBAL / PKR
Rs1.016,5089
1 CATBAL / KZT
1.945,317
1 CATBAL / THB
฿117,7935
1 CATBAL / TWD
NT$108,4281
1 CATBAL / AED
د.إ13,3221
1 CATBAL / CHF
Fr2,904
1 CATBAL / HKD
HK$28,4955
1 CATBAL / MAD
.د.م32,7789
1 CATBAL / MXN
$68,3892
1 CATBAL / PLN
13,3947
1 CATBAL / RON
лв15,8994
1 CATBAL / SEK
kr35,0658
1 CATBAL / BGN
лв6,1347
1 CATBAL / HUF
Ft1.249,9905
1 CATBAL / CZK
77,1012
1 CATBAL / KWD
د.ك1,10715
1 CATBAL / ILS
12,342