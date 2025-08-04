Catbal (CATBAL) Nedir?

Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.

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Catbal (CATBAL) Kaynağı Resmi Websitesi

Catbal (CATBAL) Token Ekonomisi

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