CateCoin (CATE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,01

CateCoin (CATE) canlı fiyatı --. CATE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CATE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CATE son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,14 ve son 7 günde -%18,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CateCoin (CATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,04M$ 7,04M $ 7,04M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,32M$ 7,32M $ 7,32M Dolaşım Arzı 57,70T 57,70T 57,70T Toplam Arz 59.991.664.433.290,58 59.991.664.433.290,58 59.991.664.433.290,58

Şu anki CateCoin piyasa değeri $ 7,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CATE arzı 57,70T olup, toplam arzı 59991664433290.58. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,32M.