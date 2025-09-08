CatSlap (SLAP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01007296 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,47 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,91 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,51

CatSlap (SLAP) canlı fiyatı --. SLAP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SLAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01007296, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SLAP son bir saatte -%0,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,91 ve son 7 günde -%10,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CatSlap (SLAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,53M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,83M Dolaşım Arzı 3,95B Toplam Arz 7.547.128.957,623448

Şu anki CatSlap piyasa değeri $ 2,53M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLAP arzı 3,95B olup, toplam arzı 7547128957.623448. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,83M.