Bugünkü Central African Republic Meme (CAR) fiyatı $ 0,00370309 olup, son 24 saatte % 1,70 değişim gösterdi. Mevcut CAR / USD dönüşüm oranı CAR başına $ 0,00370309 şeklindedir.

Central African Republic Meme, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.688.166 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 995,96M CAR şeklindedir. Son 24 saat içinde CAR, $ 0,00362183 (en düşük) ile $ 0,0037953 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,775747 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00328925 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAR, son bir saatte -%0,51 ve son 7 günde +%0,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Central African Republic Meme (CAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,69M$ 3,69M $ 3,69M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,69M$ 3,69M $ 3,69M Dolaşım Arzı 995,96M 995,96M 995,96M Toplam Arz 995.960.848,618335 995.960.848,618335 995.960.848,618335

Şu anki Central African Republic Meme piyasa değeri $ 3,69M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAR arzı 995,96M olup, toplam arzı 995960848.618335. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,69M.