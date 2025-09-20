Centric Swap (CNS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01873632 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,48 Fiyat Değişimi (7 G) -%36,70

Centric Swap (CNS) canlı fiyatı --. CNS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CNS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01873632, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CNS son bir saatte -%1,36 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,48 ve son 7 günde -%36,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Centric Swap (CNS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,40K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,40K Dolaşım Arzı 369,59B Toplam Arz 369.592.121.791,1336

Şu anki Centric Swap piyasa değeri $ 53,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNS arzı 369,59B olup, toplam arzı 369592121791.1336. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,40K.