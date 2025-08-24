CHAD (CHAD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00004743 $ 0.00004743 $ 0.00004743 24 sa Düşük $ 0.00005099 $ 0.00005099 $ 0.00005099 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00004743$ 0.00004743 $ 0.00004743 24 sa Yüksek $ 0.00005099$ 0.00005099 $ 0.00005099 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.00966657$ 0.00966657 $ 0.00966657 En Düşük Fiyat $ 0.00004615$ 0.00004615 $ 0.00004615 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.53% Fiyat Değişimi (1 Gün) +1.70% Fiyat Değişimi (7 G) -13.10% Fiyat Değişimi (7 G) -13.10%

CHAD (CHAD) canlı fiyatı $0.00004918. CHAD, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00004743 ve en yüksek $ 0.00005099 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00966657, en düşük fiyatı ise $ 0.00004615 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHAD son bir saatte -0.53% değişim gösterdi, 24 saatte +1.70% ve son 7 günde -13.10% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CHAD (CHAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49.33K$ 49.33K $ 49.33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49.33K$ 49.33K $ 49.33K Dolaşım Arzı 998.58M 998.58M 998.58M Toplam Arz 998,578,127.671256 998,578,127.671256 998,578,127.671256

Şu anki CHAD piyasa değeri $ 49.33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAD arzı 998.58M olup, toplam arzı 998578127.671256. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49.33K.