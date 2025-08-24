CHAD Hakkında Daha Fazla Bilgi

CHAD Fiyat Bilgileri

CHAD Whitepaper

CHAD Resmi Websitesi

CHAD Token Ekonomisi

CHAD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Chad Coin Logosu

Chad Coin Fiyatı (CHAD)

Listelenmedi

1 CHAD / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Chad Coin (CHAD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-24 17:51:43 (UTC+8)

Chad Coin (CHAD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+%0,23

+%2,86

+%2,86

Chad Coin (CHAD) canlı fiyatı --. CHAD, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHAD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,23 ve son 7 günde +%2,86 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Chad Coin (CHAD) Piyasa Bilgileri

$ 451,25K
$ 451,25K$ 451,25K

--
----

$ 451,25K
$ 451,25K$ 451,25K

235,00B
235,00B 235,00B

235.000.000.000,0
235.000.000.000,0 235.000.000.000,0

Şu anki Chad Coin piyasa değeri $ 451,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAD arzı 235,00B olup, toplam arzı 235000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 451,25K.

Chad Coin (CHAD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Chad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Chad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Chad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Chad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,23
30 Gün$ 0+%18,99
60 Gün$ 0+%48,77
90 Gün$ 0--

Chad Coin (CHAD) Nedir?

Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Chad Coin (CHAD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Chad Coin Fiyat Tahmini (USD)

Chad Coin (CHAD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Chad Coin (CHAD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Chad Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Chad Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CHAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Chad Coin (CHAD) Token Ekonomisi

Chad Coin (CHAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CHAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Chad Coin (CHAD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Chad Coin (CHAD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CHAD fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CHAD / USD güncel fiyatı nedir?
CHAD / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Chad Coin varlığının piyasa değeri nedir?
CHAD piyasa değeri $ 451,25K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CHAD arzı nedir?
Dolaşımdaki CHAD arzı, 235,00B USD.
CHAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CHAD, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CHAD fiyatı (ATL) nedir?
CHAD, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
CHAD işlem hacmi nedir?
CHAD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CHAD bu yıl daha da yükselir mi?
CHAD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CHAD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-24 17:51:43 (UTC+8)

Chad Coin (CHAD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.