Bugünkü Chain4Energy Fiyatı

Bugünkü Chain4Energy (C4E) fiyatı $ 0,00335724 olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut C4E / USD dönüşüm oranı C4E başına $ 0,00335724 şeklindedir.

Chain4Energy, şu anda piyasa değeri açısından $ 372.121 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 110,69M C4E şeklindedir. Son 24 saat içinde C4E, $ 0,00325582 (en düşük) ile $ 0,00379237 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,079614 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00297491 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, C4E, son bir saatte -%0,83 ve son 7 günde +%9,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chain4Energy (C4E) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 372,12K$ 372,12K $ 372,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Dolaşım Arzı 110,69M 110,69M 110,69M Toplam Arz 311.446.594,219348 311.446.594,219348 311.446.594,219348

Şu anki Chain4Energy piyasa değeri $ 372,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki C4E arzı 110,69M olup, toplam arzı 311446594.219348. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,05M.