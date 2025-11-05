Charged Particles (IONX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00101511 $ 0,00101511 $ 0,00101511 24 sa Düşük $ 0,00119372 $ 0,00119372 $ 0,00119372 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00101511$ 0,00101511 $ 0,00101511 24 sa Yüksek $ 0,00119372$ 0,00119372 $ 0,00119372 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,75$ 2,75 $ 2,75 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,19 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,19

Charged Particles (IONX) canlı fiyatı $0,00101649. IONX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00101511 ve en yüksek $ 0,00119372 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IONX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,75, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IONX son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,83 ve son 7 günde -%14,19 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Charged Particles (IONX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 81,19K$ 81,19K $ 81,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,65K$ 101,65K $ 101,65K Dolaşım Arzı 79,88M 79,88M 79,88M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Charged Particles piyasa değeri $ 81,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IONX arzı 79,88M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,65K.