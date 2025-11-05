BorsaDEX+
Bugünkü canlı Charged Particles fiyatı 0,00101649 USD. IONX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. IONX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Charged Particles fiyatı 0,00101649 USD. IONX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. IONX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

IONX Hakkında Daha Fazla Bilgi

IONX Fiyat Bilgileri

IONX Nedir

IONX Resmi Websitesi

IONX Token Ekonomisi

IONX Fiyat Tahmini

Charged Particles Logosu

Charged Particles Fiyatı (IONX)

Listelenmedi

1 IONX / USD Canlı Fiyatı:

$0,00101649
-%14,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Charged Particles (IONX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:02:57 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00101511
24 sa Düşük
$ 0,00119372
24 sa Yüksek

$ 0,00101511
$ 0,00119372
$ 2,75
$ 0
+%0,00

-%14,83

-%14,19

-%14,19

Charged Particles (IONX) canlı fiyatı $0,00101649. IONX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00101511 ve en yüksek $ 0,00119372 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IONX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,75, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IONX son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,83 ve son 7 günde -%14,19 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Charged Particles (IONX) Piyasa Bilgileri

$ 81,19K
$ 81,19K$ 81,19K

--
$ 101,65K
$ 101,65K$ 101,65K

79,88M
79,88M 79,88M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Charged Particles piyasa değeri $ 81,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IONX arzı 79,88M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,65K.

Charged Particles (IONX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Charged Particles / USD fiyat değişimi, $ -0,000177079805300792.
Son 30 gün içerisinde, Charged Particles / USD fiyat değişimi, $ -0,0003352439.
Son 60 gün içerisinde, Charged Particles / USD fiyat değişimi, $ -0,0003272097.
Son 90 gün içerisinde, Charged Particles / USD fiyat değişimi, $ -0,0003117208090327302.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000177079805300792-%14,83
30 Gün$ -0,0003352439-%32,98
60 Gün$ -0,0003272097-%32,19
90 Gün$ -0,0003117208090327302-%23,46

Charged Particles (IONX) Nedir?

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Charged Particles (IONX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Charged Particles Fiyat Tahmini (USD)

Charged Particles (IONX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Charged Particles (IONX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Charged Particles için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Charged Particles fiyat tahminini hemen kontrol edin!

IONX Varlığından Yerel Para Birimlerine

Charged Particles (IONX) Token Ekonomisi

Charged Particles (IONX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IONX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Charged Particles (IONX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Charged Particles (IONX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı IONX fiyatı, 0,00101649 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
IONX / USD güncel fiyatı nedir?
IONX / USD güncel fiyatı $ 0,00101649. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Charged Particles varlığının piyasa değeri nedir?
IONX piyasa değeri $ 81,19K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki IONX arzı nedir?
Dolaşımdaki IONX arzı, 79,88M USD.
IONX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
IONX, ATH fiyatı olan 2,75 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük IONX fiyatı (ATL) nedir?
IONX, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
IONX işlem hacmi nedir?
IONX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
IONX bu yıl daha da yükselir mi?
IONX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için IONX fiyat tahminine göz atın.
Charged Particles (IONX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

