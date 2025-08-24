Charles the Chad (CHAD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00320101 $ 0.00320101 $ 0.00320101 24 sa Düşük $ 0.003383 $ 0.003383 $ 0.003383 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00320101$ 0.00320101 $ 0.00320101 24 sa Yüksek $ 0.003383$ 0.003383 $ 0.003383 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.03519658$ 0.03519658 $ 0.03519658 En Düşük Fiyat $ 0.00152588$ 0.00152588 $ 0.00152588 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.24% Fiyat Değişimi (1 Gün) +1.32% Fiyat Değişimi (7 G) -9.68% Fiyat Değişimi (7 G) -9.68%

Charles the Chad (CHAD) canlı fiyatı $0.00330149. CHAD, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00320101 ve en yüksek $ 0.003383 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.03519658, en düşük fiyatı ise $ 0.00152588 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHAD son bir saatte -0.24% değişim gösterdi, 24 saatte +1.32% ve son 7 günde -9.68% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Charles the Chad (CHAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki Charles the Chad piyasa değeri $ 3.30M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAD arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3.30M.