CheckDot (CDT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,04770446 $ 0,04770446 $ 0,04770446 24 sa Düşük $ 0,054662 $ 0,054662 $ 0,054662 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,04770446$ 0,04770446 $ 0,04770446 24 sa Yüksek $ 0,054662$ 0,054662 $ 0,054662 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,33$ 1,33 $ 1,33 En Düşük Fiyat $ 0,00930431$ 0,00930431 $ 0,00930431 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,13 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,08

CheckDot (CDT) canlı fiyatı $0,052076. CDT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04770446 ve en yüksek $ 0,054662 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,33, en düşük fiyatı ise $ 0,00930431 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CDT son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,13 ve son 7 günde -%16,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CheckDot (CDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 384,29K$ 384,29K $ 384,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 519,97K$ 519,97K $ 519,97K Dolaşım Arzı 7,39M 7,39M 7,39M Toplam Arz 9.999.250,0 9.999.250,0 9.999.250,0

Şu anki CheckDot piyasa değeri $ 384,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CDT arzı 7,39M olup, toplam arzı 9999250.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 519,97K.