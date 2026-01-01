Bugünkü Cheyenne Fiyatı

Bugünkü Cheyenne (CHEYENNE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,48 değişim gösterdi. Mevcut CHEYENNE / USD dönüşüm oranı CHEYENNE başına $ 0 şeklindedir.

Cheyenne, şu anda piyasa değeri açısından $ 88.404 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 977,57M CHEYENNE şeklindedir. Son 24 saat içinde CHEYENNE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,085541 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHEYENNE, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde -%1,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cheyenne (CHEYENNE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,40K$ 88,40K $ 88,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 88,40K$ 88,40K $ 88,40K Dolaşım Arzı 977,57M 977,57M 977,57M Toplam Arz 977.573.380,39336 977.573.380,39336 977.573.380,39336

Şu anki Cheyenne piyasa değeri $ 88,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHEYENNE arzı 977,57M olup, toplam arzı 977573380.39336. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 88,40K.