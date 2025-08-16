Chinese Toshi (CTOSHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004036 $ 0,00004036 $ 0,00004036 24 sa Düşük $ 0,00004285 $ 0,00004285 $ 0,00004285 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004036$ 0,00004036 $ 0,00004036 24 sa Yüksek $ 0,00004285$ 0,00004285 $ 0,00004285 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00106171$ 0,00106171 $ 0,00106171 En Düşük Fiyat $ 0,00001344$ 0,00001344 $ 0,00001344 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,13 Fiyat Değişimi (7 G) +%17,26 Fiyat Değişimi (7 G) +%17,26

Chinese Toshi (CTOSHI) canlı fiyatı $0,00004065. CTOSHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004036 ve en yüksek $ 0,00004285 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CTOSHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00106171, en düşük fiyatı ise $ 0,00001344 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CTOSHI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%5,13 ve son 7 günde +%17,26 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Chinese Toshi (CTOSHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,65K$ 40,65K $ 40,65K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Chinese Toshi piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CTOSHI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,65K.