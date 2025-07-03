Chrema Coin Fiyatı (CRMC)
Chrema Coin (CRMC), şu anda 4,03 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CRMC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Chrema Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,044964901400313.
Son 30 gün içerisinde, Chrema Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Chrema Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Chrema Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,044964901400313
|-%1,10
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Chrema Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,53
-%1,10
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance
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|1 CRMC / VND
₫106.049,45
|1 CRMC / AUD
A$6,1256
|1 CRMC / GBP
￡2,9419
|1 CRMC / EUR
€3,3852
|1 CRMC / USD
$4,03
|1 CRMC / MYR
RM17,0066
|1 CRMC / TRY
₺160,7164
|1 CRMC / JPY
¥576,29
|1 CRMC / RUB
₽317,4431
|1 CRMC / INR
₹343,759
|1 CRMC / IDR
Rp64.999,9909
|1 CRMC / KRW
₩5.482,9762
|1 CRMC / PHP
₱226,8487
|1 CRMC / EGP
￡E.198,8402
|1 CRMC / BRL
R$21,8426
|1 CRMC / CAD
C$5,4405
|1 CRMC / BDT
৳491,4988
|1 CRMC / NGN
₦6.162,0715
|1 CRMC / UAH
₴167,8092
|1 CRMC / VES
Bs435,24
|1 CRMC / PKR
Rs1.146,4947
|1 CRMC / KZT
₸2.090,2401
|1 CRMC / THB
฿130,4914
|1 CRMC / TWD
NT$116,4267
|1 CRMC / AED
د.إ14,7901
|1 CRMC / CHF
Fr3,1837
|1 CRMC / HKD
HK$31,5952
|1 CRMC / MAD
.د.م36,1088
|1 CRMC / MXN
$75,5625
|1 CRMC / PLN
zł14,508