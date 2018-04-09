CIPHER Fiyatı (CPR)
CIPHER (CPR), şu anda 0,00007696 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CPR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, CIPHER / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CIPHER / USD fiyat değişimi, $ -0,0000551057.
Son 60 gün içerisinde, CIPHER / USD fiyat değişimi, $ -0,0000673745.
Son 90 gün içerisinde, CIPHER / USD fiyat değişimi, $ -0,000999819869590864.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%8,84
|30 Gün
|$ -0,0000551057
|-%71,60
|60 Gün
|$ -0,0000673745
|-%87,54
|90 Gün
|$ -0,000999819869590864
|-%92,85
En güncel CIPHER fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,28
-%8,84
+%13,43
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cipher (CPR) is a utility token. The project started on 09/04/2018. Our team is based in India, United Kingdom and New Zealand. Our vision and aim is to create transparency, accountability and safest business. All users/ customers/investors/traders can participate with the project. Cipher is a digital asset that represents partial ownership of the company. It is similar to owning share/stock of the company. We are creating business apps to grow and we build best digital applications that function, that are understandable and usable. Cipher mobile apps offer better personalized content activity, faster, interactive, easy to maintain, high scalability, secured data and provides real time application access. Our aim is to create a unified ecosystem business without conducting an ICO or IEO. It is purely NON ICO business model. We target to distribute the Cipher token when a person utilizes our service or program or trade. Cipher transactions are truly efficient, transparent, and tradeable. Our Technique and management skills are to create a safe and easy-to-adapt tokenization in our business and easy use of our services or programs.
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|1 CPR / VND
₫2,0252024
|1 CPR / AUD
A$0,0001185184
|1 CPR / GBP
￡0,00005772
|1 CPR / EUR
€0,0000661856
|1 CPR / USD
$0,00007696
|1 CPR / MYR
RM0,0003255408
|1 CPR / TRY
₺0,0031299632
|1 CPR / JPY
¥0,01131312
|1 CPR / ARS
ARS$0,1030248128
|1 CPR / RUB
₽0,0061660352
|1 CPR / INR
₹0,0067463136
|1 CPR / IDR
Rp1,2616391424
|1 CPR / KRW
₩0,1070375072
|1 CPR / PHP
₱0,0044267392
|1 CPR / EGP
￡E.0,0037264032
|1 CPR / BRL
R$0,00042328
|1 CPR / CAD
C$0,0001054352
|1 CPR / BDT
৳0,009385272
|1 CPR / NGN
₦0,117675688
|1 CPR / UAH
₴0,003209232
|1 CPR / VES
Bs0,00969696
|1 CPR / CLP
$0,07434336
|1 CPR / PKR
Rs0,0218012288
|1 CPR / KZT
₸0,0413983232
|1 CPR / THB
฿0,0024919648
|1 CPR / TWD
NT$0,0023057216
|1 CPR / AED
د.إ0,0002824432
|1 CPR / CHF
Fr0,000061568
|1 CPR / HKD
HK$0,0006033664
|1 CPR / MAD
.د.م0,000700336
|1 CPR / MXN
$0,0014399216
|1 CPR / PLN
zł0,0002839824
|1 CPR / RON
лв0,0003370848
|1 CPR / SEK
kr0,0007442032
|1 CPR / BGN
лв0,0001292928
|1 CPR / HUF
Ft0,0264827056
|1 CPR / CZK
Kč0,0016338608
|1 CPR / KWD
د.ك0,0000234728
|1 CPR / ILS
₪0,000265512