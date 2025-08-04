Civilization (CIV) Nedir?

CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.

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Civilization (CIV) Kaynağı Resmi Websitesi

Civilization (CIV) Token Ekonomisi

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