Clankermon (CLANKERMON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,0008952 24 sa Yüksek $ 0,0012306 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0012306 En Düşük Fiyat $ 0,0008895 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,21 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%9,68 Fiyat Değişimi (7 G) --

Clankermon (CLANKERMON) canlı fiyatı $0,00098378. CLANKERMON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0008952 ve en yüksek $ 0,0012306 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLANKERMON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0012306, en düşük fiyatı ise $ 0,0008895 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLANKERMON son bir saatte -%0,21 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,68 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Clankermon (CLANKERMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 955,58K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 955,58K Dolaşım Arzı 991,17M Toplam Arz 991.166.029,3372269

Şu anki Clankermon piyasa değeri $ 955,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLANKERMON arzı 991,17M olup, toplam arzı 991166029.3372269. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 955,58K.