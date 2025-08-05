Claude 2 (CLAUDE 2) Nedir?

Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting.

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Claude 2 (CLAUDE 2) Kaynağı Resmi Websitesi

Claude 2 (CLAUDE 2) Token Ekonomisi

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