Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00188256$ 0,00188256 $ 0,00188256 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%29,48 Fiyat Değişimi (7 G) -%29,48

Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) canlı fiyatı --. CNZSTRAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CNZSTRAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00188256, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CNZSTRAT son bir saatte +%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,14 ve son 7 günde -%29,48 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 187,11K$ 187,11K $ 187,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 187,11K$ 187,11K $ 187,11K Dolaşım Arzı 957,08M 957,08M 957,08M Toplam Arz 957.076.190,5753556 957.076.190,5753556 957.076.190,5753556

Şu anki Claynosaurz Strategy piyasa değeri $ 187,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNZSTRAT arzı 957,08M olup, toplam arzı 957076190.5753556. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 187,11K.