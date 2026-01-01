Bugünkü Clearstar OpenEden USDC Fiyatı

Bugünkü Clearstar OpenEden USDC (COUSDC) fiyatı $ 0,367233 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut COUSDC / USD dönüşüm oranı COUSDC başına $ 0,367233 şeklindedir.

Clearstar OpenEden USDC, şu anda piyasa değeri açısından $ 546.638 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,49M COUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde COUSDC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,367233 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,367195 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COUSDC, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Clearstar OpenEden USDC (COUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 546,64K$ 546,64K $ 546,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 546,64K$ 546,64K $ 546,64K Dolaşım Arzı 1,49M 1,49M 1,49M Toplam Arz 1.488.534,0 1.488.534,0 1.488.534,0

Şu anki Clearstar OpenEden USDC piyasa değeri $ 546,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COUSDC arzı 1,49M olup, toplam arzı 1488534.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 546,64K.