Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03455988 $ 0,03455988 $ 0,03455988 24 sa Düşük $ 0,03524567 $ 0,03524567 $ 0,03524567 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03455988$ 0,03455988 $ 0,03455988 24 sa Yüksek $ 0,03524567$ 0,03524567 $ 0,03524567 Tüm Zamanların En Yükseği $ 9,54$ 9,54 $ 9,54 En Düşük Fiyat $ 0,03346752$ 0,03346752 $ 0,03346752 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,28 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,11

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) canlı fiyatı $0,03457236. CAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03455988 ve en yüksek $ 0,03524567 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 9,54, en düşük fiyatı ise $ 0,03346752 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAI son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,28 ve son 7 günde -%1,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,75K$ 49,75K $ 49,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 172,88K$ 172,88K $ 172,88K Dolaşım Arzı 1,44M 1,44M 1,44M Toplam Arz 5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0

Şu anki Club Atletico Independiente Fan Token piyasa değeri $ 49,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAI arzı 1,44M olup, toplam arzı 5000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 172,88K.