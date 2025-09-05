CAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Club Atletico Independiente Fan Token Logosu

Club Atletico Independiente Fan Token Fiyatı (CAI)

Listelenmedi

1 CAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,03457922
-%0,201D
USD
Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:51:55 (UTC+8)

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,03455988
24 sa Düşük
$ 0,03524567
24 sa Yüksek

$ 0,03455988

$ 0,03524567

$ 9,54

$ 0,03346752

-%0,02

-%0,28

-%1,11

-%1,11

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) canlı fiyatı $0,03457236. CAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03455988 ve en yüksek $ 0,03524567 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 9,54, en düşük fiyatı ise $ 0,03346752 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAI son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,28 ve son 7 günde -%1,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Piyasa Bilgileri

$ 49,75K

--
----

$ 172,88K

1,44M

5.000.000,0

Şu anki Club Atletico Independiente Fan Token piyasa değeri $ 49,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAI arzı 1,44M olup, toplam arzı 5000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 172,88K.

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Club Atletico Independiente Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Club Atletico Independiente Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0068067514.
Son 60 gün içerisinde, Club Atletico Independiente Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0179269959.
Son 90 gün içerisinde, Club Atletico Independiente Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,04242933474141379.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,28
30 Gün$ -0,0068067514-%19,68
60 Gün$ -0,0179269959-%51,85
90 Gün$ -0,04242933474141379-%55,10

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Nedir?

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Club Atletico Independiente Fan Token Fiyat Tahmini (USD)

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Club Atletico Independiente Fan Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Club Atletico Independiente Fan Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Token Ekonomisi

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CAI fiyatı, 0,03457236 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CAI / USD güncel fiyatı nedir?
CAI / USD güncel fiyatı $ 0,03457236. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Club Atletico Independiente Fan Token varlığının piyasa değeri nedir?
CAI piyasa değeri $ 49,75K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CAI arzı nedir?
Dolaşımdaki CAI arzı, 1,44M USD.
CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CAI, ATH fiyatı olan 9,54 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CAI fiyatı (ATL) nedir?
CAI, ATL fiyatı olan 0,03346752 USD değerine düştü.
CAI işlem hacmi nedir?
CAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CAI bu yıl daha da yükselir mi?
CAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:51:55 (UTC+8)

