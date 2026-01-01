Bugünkü Cocoro Fiyatı

Bugünkü Cocoro (COCORO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,50 değişim gösterdi. Mevcut COCORO / USD dönüşüm oranı COCORO başına $ 0 şeklindedir.

Cocoro, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.936.481 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B COCORO şeklindedir. Son 24 saat içinde COCORO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COCORO, son bir saatte +%1,84 ve son 7 günde +%34,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cocoro (COCORO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,94M$ 1,94M $ 1,94M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,94M$ 1,94M $ 1,94M Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

