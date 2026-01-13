Bugünkü Coder Fiyatı

Bugünkü Coder (CDR) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,53 değişim gösterdi. Mevcut CDR / USD dönüşüm oranı CDR başına $ 0 şeklindedir.

Coder, şu anda piyasa değeri açısından $ 46.259 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M CDR şeklindedir. Son 24 saat içinde CDR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CDR, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%31,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Coder (CDR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,26K$ 46,26K $ 46,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,26K$ 46,26K $ 46,26K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.979.878,872289 999.979.878,872289 999.979.878,872289

